Скандальная экс-нардеп Фарион принялась критиковать Зеленского и тех украинцев, кто его поддерживает

Бывший народный депутат от партии «Свобода», языковед и ярая защитница украинского языка Ирина Фарион считает, что в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского над Украиной будет смеяться весь мир, а избрать его может только общество, которое «мыслит категориями дегенератов».

Об это она заявила в интервью изданию «Золочев.нет».

– Комик как президент будет только в трагикомическом обществе. Если общество трагикомично, если общество мыслит категориями дегенератов, а это яркий представитель дегенератства, то оно заслуживает комика. Тогда над таким обществом действительно будет смеяться весь мир. Общество не хочет познавать правду. Оно смеется вместе с дегенератом Зеленским, оно поет вместе с еще одним по фамилии Вакарчук, – сказала Ирина Фарион.

Она также своеобразно истрактовала заповедь о любви к ближнему, заявив, что никто не заставит украинцев отступиться от этой идеи.

– А ближний это тот, кто подобен мне. Извините, но мне не подобен ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Вакарчук, ни все остальные, – подчеркнула «свободовка».

По мнению Ирины Фарион, спасти страну может только президент-националист. Возглавить Украину должен «свободовец» Руслан Кошулинский, считает она.

– Я просто знаю, что если мы не выберем президента-националиста, то дальше отбросим развитие страны лет на 50. Нам не нужны слабые христиане. Те 12 которые были у Христа, не все были сильные, были и слабые. Яркий пример – это Тома и Иуда. Не становитесь томами, не становитесь иудамы. Не делайте даже того, что сделал апостол Петр, а затем исправлялся, – заявила Ирина Фарион.

Напомним, ранее Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев самой большой проблемой станы и предложила не давать им образования и работы. Она также предположила, что выучить украинский русскоязычным мешает тупость. Едва ли не самой громкой «выходкой» представительницы «Свободы» стала «украинизация» в детском саду. Там Фарион посоветовала детям, которые называют себя именами на «русский» манер, выезжать в Московию.