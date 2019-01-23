«В связи с отсутствием состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гройсмана о злоупотреблении властью

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях и подделке документов экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана при подписании закона «О госбюджете на 2016 год».

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссілкой на источник в ведомстве.

По его словам, дело было закрыто 10 декабря 2018 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гройсмана. Дело расследовалось по статьям 366 и 364 Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, будучи спикером Рады Гройсман подписал госбюджет, в пункт 10 заключительных положений которого в нарушение требований статьи 45 закона «О регламенте Рады» были внесены правки, чем он подделал официальный документ.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности Гройсмана.

Напомним, суд также обязал НАБУ открыть дело на Генпрокурора Луценко по подозрению в получении взятки в сговоре с его замом Сторожуком. Также суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко.