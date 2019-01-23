«Мы никогда о вас не забываем», - Порошенко обратился к живущим на оккупированных территориях украинцам

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина всегда помнила и помнит об украинцах, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях нашей страны и продолжает работу для их освобождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Украина окрепла, Украина продемонстрировала уверенность в своих силах. И в День Соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига, - сказал Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Для достижения этой цели всем нам нужно беречь и укреплять наше украинское единство и соборность, отметил Петр Порошенко.

- А потому всем должно быть четко понятно - Украина является унитарным государством, с одним государственным языком - так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина, - заявил Президент.

Глава государства напомнил, что в Кремле не собирались мириться с фактом получения Украиной независимости.

- И буквально с момента провозглашения нашей независимости начались попытки восстановления Российской империи. С высоты нынешнего опыта мы можем точно назвать эти попытки началом гибридной войны против Украины. Орудием для врага стали украинские политики, которые рисовали карту по разделу Украины, делили ее на русскоязычную и украиноязычную. И они равнодушно смотрели на то, как разворовывали армию, помогали завязать на шее экономики «газовую петлю» кабальных контрактов, - отметил он.

По его словам, время истины наступило в 2014 году, когда Украина твердо ступила на путь укрепления своей свободы, независимости, на путь в Евросоюз и на путь в НАТО.

- И чтобы заставить нас отречься от этого выбора, Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. Перед нами снова возникла угроза потери соборности и независимости, - сказал Президент.