БПП на Николаевщине под видом соцопроса набирает агитаторов на выборы и собирает данные сторонников Порошенко

Центр переподготовки и повышения квалификации в Николаеве В трёх городах Николаевской области под видом исследования общественного мнения относительно политических настроений набирают людей в команду агитаторов за потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

Наблюдатели организации побывали на нескольких ознакомительных встречах и узнали о принципах работы агитаторов , оплате их труда.

Жителям Николаева, Южноукраинска и Вознесенска предлагают приобщиться к проведению «Исследования общественного мнения», которое якобы инициировала ОО «Институт развития и содействия демократии». Его цель – выявить потенциальных сторонников Петра Порошенко и собрать их контактные данные.

Наблюдателям ОПОРЫ стало известно, что в Николаеве, на базе областного центра переподготовки и повышения квалификации работников государственной власти (ул. Шевченко, 64), 19 января проводилась регистрация граждан, желающих приобщиться к проведению социологического исследования.

Выяснилось, что получить эту работу можно только по рекомендации от координатора, назвав его имя и фамилию. У тех, кто пришел на учредительную встречу, брали копию паспорта, фотографировали, объясняя, что это необходимо для отчёта, и давали заполнить «Анкету единомышленника», указав там персональные данные. В пакет документов входят бланки анкет, инструкция для проведения социологического опроса и отчет об обходе жителей. Сама же анкета состоит из 11 пунктов, среди которых, в частности, вопрос об отношении опрашиваемого к Петру Порошенко, которое нужно оценить по 5-балльной шкале, о положительных изменениях, которые произошли благодаря действующему Президенту Украины. Также респондентов спрашивают их фамилию и имя, возраст, почтовый адрес и номер телефона. Гражданам, которые стали частью команды агитаторов, обещали за анкетирование 50-60 человек заплатить в начале февраля по 1000 гривен.

Рынок в Южноукраинске Еще один штаб агитаторов за Петра Порошенко был зафиксирован 18 января в Южноукраинске, по адресу: улица Дружбы народов, 19, расположенный в павильоне рынка. В небольшом помещении без каких-либо опознавательных знаков около 10 человек обрабатывали анкеты и проводили набор интервьюеров. На столах лежали заполненные анкеты и паспортные данные жителей города. Набор в команду агитаторов держался в секрете.

«На входе в рынок наблюдателю ОПОРЫ удалось пообщаться с местной жительницей, которая зарегистрировалась для проведения опроса. По ее словам, необходимо тщательно собирать информацию о политических предпочтениях жителей и их контактные данные, обязательно фиксировать на фото свою работу. Каждому интервьюеру нужно опросить жителей одного подъезда многоэтажки, обещают в феврале заплатить за данную работу около 1000 гривен», - пишет ОПОРА.

Работники местной газеты «Контакт» подтвердили информацию о проведении опроса среди жителей. Кстати, рядом с офисом, где регистрировали интервьюеров, находится бухгалтерия, где также подтвердили, что в соседнем помещении работают представители партии «БПП«Солидарность».

Кроме того, в южноукраинском штабе агитаторов наблюдателю ОПОРЫ сообщили, что в Вознесенске тоже формируют команду агитаторов за Президента из числа совершеннолетних лиц.

«Соответствующий опрос, который проводится командой Петра Порошенко, в первую очередь, нарушает международные стандарты выборов и принцип равенства кандидатов, поскольку он пока не зарегистрирован кандидатом. Данный опрос не содержит выборки, требований по количеству интервьюеров, метода, времени и конкретного места исследования. Кроме того, неизвестно, для чего собирают персональные данные людей, и как юридически будет оформлено предоставление этих услуг. Поэтому данные действия воспринимаются как формальный подкуп избирателей в пользу потенциального кандидата и поиск сторонников Петра Порошенко, на которых можно будет влиять в дальнейшем избирательном процессе», – подчеркнул координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба добавила, что в соответствии с частью 6 статьи 64 Закона Украины «О выборах Президента» запрещается заключение с избирателями за счёт средств избирательного фонда платных договоров на проведение предвыборной агитации. В описанном случае под видом социологического опроса фактически будет проводиться платная скрытая агитационная деятельность, конечно, за пределами расходов избирательного фонда.

Как уточнил координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой в комментарии «Преступности.НЕТ», в связи с тем, что Порошенко пока не подал свою кандидатуру в Центральную избирательную комиссию, в полицию со стороны представителей организации пока обращений не было.

- Здесь пока нет состава нарушения. Эти факты мы отслеживаем и озвучиваем. Мы поставили перед собой задачу найти эти факты, и их нашли. Порошенко не зарегистрированный кандидат, и мы не можем применять нормы Избирательного Кодекса. Собственно, ни Уголовный Кодекс, ни Кодекс Украины об административных правонарушениях сюда не привяжешь. Сказать, что он покупает избирателей, мы не можем. Мы будем отслеживать, будет ли подобное после того, как он зарегистрируется, – уточнил Дмитрий Баштовой.

По информации «Преступности.НЕТ» во вторник, 22 января, в Николаеве в Заводский отдел полиции поступило несколько звонков от местных жителей о противоправных действиях со стороны агитаторов БПП, которые предлагали подписать договора с предложением денежного вознаграждения за агитацию.

Напомним, что ранее Аваков заявил, что агитация большинства кандидатов в Президенты незаконна, нарушения найдены и на Николаевщине.