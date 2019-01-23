«Резонансных дел в отношении кандидатов в Президенты не будет»: В СМИ сообщили, что НАБУ за месяц закрыло три десятка дел

Национальное антикоррупционное бюро Украины в конце 2018 года закрыло около 30 дел из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает Telegram-канал «NewsRoom» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Резонансных дел против кандидатов в президенты до выборов не будет. Такое решение приняли руководители антикоррупционных ведомств для того, чтобы кандидаты не наращивали или не портили себе рейтинги», - сообщают журналисты.

«Для того, чтобы случайно кому-то каким-то делом рейтинг не сделать up или down, как это было с Гриценко (которого недавно вызывали на допрос в СБУ - ПН)», - говорится в публикации.

Согласно данным издания за декабрь 2018 НАБУ закрыло до 30 дел за отсутствием состава преступления.

Среди них есть и довольно интересные дела:

- дело об отдыхе экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей; - дело об использовании служебного авто при развозке гостей со свадьбы сына Юрия Луценко, возбужденное по заявлению Рената Кузьмина; - дело о растаможивании автомобиля Мерседес для жены Владимира Гройсмана; - дело в отношении заведомо недостоверных данных в декларации кандидата Александра Вилкула; - дело против нардепа Опоблоку по квоте Ахметова Юрия Марокко, денежные активы семьи которого за позапрошлый год выросли на 48,7 миллионов гривен.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что НАБУ закрыло дело против Гройсмана о злоупотреблении властью.