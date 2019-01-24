В Киеве суд начал зачитывать приговор беглому Януковичу ОНЛАЙН

Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает «Левый берег».

До начала заседания в зале собралось много журналистов. Также в зале находится 13 неизвестных человек, которые представляются как «граждане Укрины». Неизвесные мужчины зашли в помещение вместе с полицией. На вопрос, что это за люди, один из полицейских отметил, что все, кто прошел внутрь - зарегистрированы.

Адвокаты Януковича принесли в зал плакат с надписью: «Они сдали Крым».

Здание суда находится под охраной полиции. Возле него стоит пожарная машина. Приговор зачитывает глава Оболонского суда Владислав Девятко.

Напомним, как 16 августа платные адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заблокировали зал и не пускали государственного защитника Юрия Рябовола на заседание Оболонского районного суда Киева.

Как сообщалось, Генпрокуратура просит для обвиняемого в госизмене Януковича 15 лет тюрьмы. А генпрокурор Юрий Луценко выступал за создание «украинского Моссада», чтобы похитить из России беглого Януковича.