Инвесторы доверяют Украине и это лучшая характеристика изменений, которые произошли в государстве, - Порошенко

В присутствии Президента Украины Петра Порошенко в Давосе состоялось подписание Соглашения между норвежской компанией NBT, французской компанией Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Сиваш».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пакет документов предусматривает финансирование на 150 млн евро строительства крупнейшей ветровой электростанции в Украине и одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 400 млн евро.

- Я считаю, что на сегодняшний день это очень важная характеристика, когда каждый день, каждую неделю, каждый месяц в Украину приходят инвестиции. Очень важно, что они приходят с известными французскими компаниями. Очень важно, что они приходят в такую сферу как возобновляемая энергетика. Очень важно, что это доказывает эффективность инвестиционного совета при Президенте, когда за столом сидят компании, имеющие общую капитализацию триллион долларов и часть из этих средств направляют в Украине, - сказал Петр Порошенко.

- Я думаю, что это лучшая характеристика того, какие изменения произошли в государстве. Несмотря на любые обстоятельства инвесторы доверяют Украине, инвесторы доверяют украинцам, инвесторы доверяют украинской бизнес-среде, - добавил Президент.

В свою очередь, Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти подчеркнул, что гордится, что ЕБРР присоединился к этому подписанию.

- Во-первых, это показывает, что Украина открыта для бизнеса, поскольку она проводит реформы в энергетическом секторе уже несколько лет и движется к стандартам ЕС. Во-вторых, Украина будет мировым лидером, а для начала региональным лидером, в сфере возобновляемой энергетики, - подчеркнул он.

- Это крупнейший проект ветровых электростанций в Украине, - отметил Президент ЕБРР.

По его словам, Украина является вторым европейским рынком после Греции по размеру инвестиций компаний Total и NBT.

- Это показывает, что иностранные инвесторы возвращаются в Украину благодаря реформам, - особо отметил он.

Соглашение NBT-Total-ЕБРР по проекту «Сиваш» подписали руководитель Total-Eren Давид Корчиа, руководитель NBT Жоар Викен и вице-президент ЕБРР Алан Пилу. Норвежская компания NBT специализируется на строительстве ветровых электростанций и сейчас имеет проекты в Норвегии, на Кипре, в Китае, Сингапуре и Пакистане. Компанией планируется построить 67 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые будут размещены вдоль северного побережья озера Сиваш. Французская Total Eren является независимым производителем электроэнергии (IPP), который разрабатывает, финансирует, инвестирует, строит и эксплуатирует электростанции из возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе на глобальном уровне.

Кроме того, основатель и главный исполнительный директор компании Horizon Capital Елена Кошарная сообщила о создании нового фонда в 200 млн долларов для инвестиций в Украину.

- Когда мы начали сбор средств для фонда, люди говорили, что это невозможно. Мы установили цель - 150 млн, и мы превысили ее, - рассказала она.