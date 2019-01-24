Зеленский заявил о выходе из состава акционеров кипрской компании, которая снимает фильмы в РФ

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией «Грин Филмс», снимающей фильмы на территории РФ.

Об этом сообщает Украинская правда.

В документе, который Зеленский показал на видео, говорится, что он владеет 300 акциями компании Green Family LTD, и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании.

А также дает поручение «в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством для моего выхода из состава акционеров компании».

Заявление, которое показал Зеленский, датировано 23 января 2019 года.

- 28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо, - сказал он.

Ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали информацию, что есть как минимум три компании, которые через кипрскую фирму Green Family LTD принадлежат Владимиру Зеленскому и его партнерам и работают с РФ. Позже Зеленский заявил, что его компания с 2014 года не работает в России. Позже у Зеленского объяснили, за что «Квартал 95» получает деньги от РФ.

Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.