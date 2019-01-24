Игорь Николаенко: Уверен - Олег Ляшко будет народным президентом и не позволит торговать национальными интересами

21 января в торжественной обстановке на всеукраинском партийном съезде в Киеве делегаты РПЛ единогласно выдвинули кандидатуру Олега Ляшко в Президенты Украины.

Об этом сообщат в пресс-службе Николаевской РПЛ.

Нашу область представляла команда в составе пятнадцати делегатов от городских и районных партийных ячеек во главе с руководителем Николаевской территориальной партийной организации РПЛ Игорем Николаенко. Главный радикал области поделился впечатлениями об этом важном событии.

Уверен, Олег Ляшко идет в Президенты осознанно, с четким пониманием своих функций на посту руководителя страны, с пакетом эффективных реформ по развитию украинской экономики, с твердым убеждением менять жизнь страны к лучшему во всех ее сферах и проявлениях. Как зрелый политик, Олег Ляшко понимает огромную ответственность своего выбора и тяжесть ноши, но готов к этому. Более того, он убежден: Президент должен лично держать ответ перед народом за все происходящее в стране, чтобы украинцы знали, с кого спрашивать.

Он заявил: иду в президентство затем, чтобы очистить гнилое политическое болото на Печерских холмах, которое отравляет всю Украины. Поэтому должность премьер-министра обещает ликвидировать, как лишнее звено, а количество министерств сократит до десяти. Верховная Рада, по убеждению Олега Ляшко, должна принять закон об импичменте Президента и о временных следственных комиссиях, которые будут строго контролировать главу государства.

На посту Президента Украины Олег Ляшко сократит количество народных депутатов с 450 до 250 человек. Наряду с аннулированием депутатской неприкосновенности будет внедрен механизм отзыва депутатов, если они прогуливают или плохо работают. Судьи и прокуроры будут переизбираться на прямых конкурсах при участии людей. Граждане будут избирать их на прямых общенародных выборах, как это делается в США и других демократических странах. Земля будет принадлежать исключительно украинским крестьянам и фермерам и не может быть продана иностранцам. Для того, чтобы украинский фермер зарабатывал на земле, нужно продавать не землю, а продукцию. Для реализации новой стратегии развития Украины, нужно принять предложенный командой Радикальной партии ПромПакетРеформ: индустриальные парки, бесплатное присоединение к инженерным сетям, экспортно-кредитное агентство.

Все эти проблемы, и, что важное, пути их решения обсуждались на партийном съезде. Примечательно, что рядом с лидером Радикальной партии в момент его выдвижения были не только однопартийцы, но и семья, первая интернатовская учительница, активисты, лидеры регионов. Зал объединил фермеров, учителей, волонтеров, врачей, военных, собрал молодежь, пенсионеров, людей с инвалидностью. Примечательно, что состоялся съезд накануне важного события – столетия Соборности Украины, а сейчас, как никогда, страна нуждается в объединении, и будущий Президент Украины обязан сплотить народ.

Олег Ляшко рассказал, какие на должности Президента Украины видит главные задачи. Включения из регионов, помимо выступлений из зала, органично вписывались в атмосферу мероприятия. Запоминающимся стало выступление руководителя общественной организации людей с инвалидностью Юрия Федуна, знающего не понаслышке о проблемах инвалидов в каждом регионе Украины, он заявил, что люди с инвалидностью также поддерживают кандидатуру Олега Ляшка и верят - на посту руководителя страны он обратит внимание на их проблемы и будет помогать их решать.

Простой фермер Игорь Усик, пять лет назад без какой-либо государственной помощи организовавший производство козьего сыра, заявил: если бы не мораторий на землю, принятый по инициативе Олега Ляшко, его бизнес давно бы закрылся. Николаевские аграрии, надеются, что О. Ляшко будучи Президентом Украины, радикально возродит агропромышленный комплекс страны, оживит перерабатывающую отрасль, сделает конкурентоспособной отечественную сельхозпродукцию.

Думаю, все здравомыслящие люди понимают, что Украине нужен президент Олег Ляшко.