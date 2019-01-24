Российская пропагандистка провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ – ее вытолкали и обозвали

После рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Об этом сообщает УНИАН.

Во Дворец Европы, где проходит сессия ПАСЕ, прибыла съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой и в сопровождении двух экспертов. Они стали единственными представителями российских государственных СМИ, направленных на освещение сессии. Скабеева известна тем, что прошлой осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

В этом году она вела себя менее агрессивно, но также пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами. Очередной такой инцидент произошел с участием первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. Она зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан.

- Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грызлову в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой – заберите своих и отдайте наших. Отдайте Олега Сенцова, отдайте Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка. Президент Украины готов помиловать россиян в обмен на узников Кремля, - объясняла Геращенко, чем вызвала возмущение представительницы росТВ.

Сначала Скабееву оттолкнули, а затем народный депутат Борислав Береза оттеснил Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

Также во время форума российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась вмешаться в эфир украинского телеканала «Прямой», но ее послали подальше. Об этом сообщается на странице телеканала в Facebook.

Скабеева перебила украинскую журналистку Ольгу Шилкину и нарвалась на ее гневную реакцию.

- Вы аннексировали Крым, вы аннексировали нашу территорию. Мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы к вам не лезем, идите к себе. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать, - сказала украинская журналистка представительнице РФ.

Напомним, ранее пропагандистов РФ поймали на «фейке» - «бедный и голодный» украинец в годовщину Евромайдана оказался белорусом. Ранее пропагандистский телеканал «Россия-1» поймали на лжи – его ведущая взяла интервью якобы у девушки из списка погибших в Керчи.