Сила Украины в необратимости реформ и мы решительны в их продолжении, - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в Давосе отметил, что в Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил, что было подписано соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад - Соглашение о свободной торговле с Израилем.

- Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине, - отметил он.

Глава государства сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ.

- Мы - единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты, - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% по сравнению с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%.

- Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию, - сказал Президент.

Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.

- В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти - ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании «АрселорМиттал» - ред.) Сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии, - отметил Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость или о деятельности правоохранительных органов.

- Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение. Это то, что нужно донести людям, - подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что вчера в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе.

- Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере, - сказал он.

- Я горжусь тем, что международные партнеры признают, что за четыре года мы сделали больше изменений в стране, чем за предыдущие 23 года. Децентрализация, борьба с коррупцией, создание судебной системы, система государственных закупок ProZorro, построение одной из сильнейших и самых эффективных армий на континенте», - сказал Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском завтраке в Давосе.

- Сейчас не только Украина нуждается в НАТО, но и НАТО нуждается в Украине как восточный фланг, - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сила Украины в необратимости реформ.

- Мы стремимся к реформам и привлечению иностранных инвесторов. Популистским мерам нет места в нашем экономическом курсе, - добавил Порошенко.

Он напомнил, что вчера в Давосе было подписано Соглашение между норвежской компанией NBT, французской компанией Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиций в проект возобновляемой энергетики. Также вчера было объявлено о создании фонда, который уже собрал более 200 млн долларов инвестиций для Украины.

- Да, иностранные инвесторы голосуют деньгами за будущее Украины, - сказал Президент.

По его словам, в 2014 году мало кто верил, что Украина выживет в условиях экономического кризиса и российской агрессии.

- Сегодня я прогнозирую, что Украина станет членом НАТО и неотъемлемой частью ЕС, создаст безопасность украинским гражданам и лучшее будущее, - сказал Президент и выразил уверенность, что большинство из присутствующих «также являются оптимистами, абсолютное большинство в этом зале верят в Украину, в наш успех».

- Нам удалось пройти все испытания благодаря нашей решимости относительно изменений в стране. Мы проводим реформы и формируем устойчивость страны, а также единство и солидарность наших международных партнеров, которые помогают нам создать проукраинскую коалицию в мире, - также сказал он.

Глава государства также отметил, что украинские президентские или парламентские выборы - это об Украине и для Украины.

- Мы должны защитить Украину от внешнего воздействия. Во-первых, влияния России. Поскольку Россия планирует создать опасность иностранного влияния на украинские выборы, как элемент гибридной войны. Мы должны быть едины и защитить страну, - сказал он.