«Я назначен первым заместителем директора», – депутат Евтушенко заявил, что остается на КП «Николаевэлектротрансе»

Владимир Евтушенко Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко, которого ранее уволили с должности директора КП «Николаевэлектротранс» остается на предприятии, но в качестве первого замдиректора.

Об этом депутат рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на канале Нис-ТВ.

Так, Евтушенко отметил, что когда мэр Александр Сенкевич продлевал ему контракт на этот год на должность директора КП, в нем было прописано, что если в мининфраструктуре кандидатуру не утверждают, то контракт не действителен. В связи, с чем Евтушенко и подал заявление на увольнение.

— Я сегодня остаюсь на электротрансе. Сегодня на предприятии я назначен первым заместителем директора. В дальнейшем с мэром будем приходить к какому-то соглашению и как в дальнейшем будут обстоять дела на электротрансе, - отметил депутат.

Как известно, 21 января вице-мэр Юрий Степанец уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Владимира Евтушенко с должности директора КП «Николаевэлектротранс».

Напомним, что 18 января Владимир Евтушенко, которого мэр Александр Сенкевич в мае прошлого года назначил директором КП «Николаевэлектротранс» подал заявление на увольнение. При этом он отметил, что с 23 января станет исполняющим обязанности главы предприятия.

Как известно, кандидатура Евтушенко не была согласована с Министерством инфраструктуры Украины.

В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Николаева Александру Сенкевичу начать проверку относительно директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко, так как перед вступлением в должность директора КП он не передал корпоративные права на 3,5 миллиона гривен в ООО «Глобус-Плюс» другому человеку. Сам депутат утверждает, что он их передал, но «возможно их неправильно зарегистрировали».

Позже Владимир Евтушенко сообщил, что в отношении него уже провели служебное расследование по факту нарушения требований статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у него предприятий или корпоративных прав, и отметил, что никакой коррупционной составляющей в его деятельности нет.

Добавим, что 17 января Владимир Евтушенко в телефонном разговоре с кем-то из чиновников Министерства инфраструктуры жаловался на то, что его «пытаются выжить» из предприятия, якобы потому что он пресёк разграбление КП со стороны городских чиновников и депутатов.

Отметим, что ранее Владимир Евтушенко заявлял, что хочет уволиться после 14 ноября. Однако Сенкевич заявил, что не готов его отпускать.

В июле 2018 года директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко назначил своим заместителем «люстрированного» экс-заместителя начальника УМВД Украины в Николаевской области, полковника милиции Артура Войтенко.