Кандидат в президенты Украины похвастался, что набрал «шаровых» шапок на форуме в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко рассказал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе взял пять бесплатных шапок вместо одной.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бывший министр экологии специально встал в 6 утра, чтобы взять шапки.

«Мой вчерашний пост про шапку вызвал шквал эмоций и просьб от друзей привезти им такую ​​же в подарок. Да, такую ​​шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не предпринял «шапочные махинации» ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на это время желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было довольно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут-то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «позволил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!» - рассказал Шевченко.

Позднее Шевченко выложил фото с шапками и назвал их «давосскими трофеями».

Напомним, что на встречи в Давосе приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая не только экономику, но и здравоохранение, охрану окружающей среды.

Игорь Шевченко в 2014-2015 годах был министром экологии и природных ресурсов Украины. Его связывают со скандальным народным депутатом и бизнесменом Александром Онищенко, который якобы помог Шевченко стать министром.

Напомним, что ранее суд признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.