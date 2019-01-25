«Реально крепкий оперативник», – глава СВР Божок рассказал об эффективности своего первого зама Семочко

Сергей Семочко Глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок назвал своего первого заместителя Сергея Семочко «реально крепким оперативником» и привел пример его эффективной деятельности.

Об этом идет речь в его интервью изданию «Lb.ua».

– Сергей Алексеевич, можете мне верить или нет, реально крепкий оперативник. Он усердно работает, делает несколько таких вещей, которые действительно полезны с точки зрения национальных интересов. Я не могу сказать, что конкретно – ибо тогда точно нарушу закон. Отмечу лишь, что благодаря моему первому заму мы смогли нейтрализовать ряд действий РФ по легализации оккупированных территорий, – отметил Божок.

На уточняющий вопрос глава СВР добавил, что речь идет о срыве мероприятия, организованного МИД РФ в Турции.

– Вы, наверное, знаете о различных «представительствах ДНР» за границей, об альтернативных «меджлисах» крымских татар. А знаете, например, что в Анкаре недавно очень неуспешно прошли дни крымско-татарской культуры в Турции, организованные МИДом России..., – добавил Егор Божок.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование, что бывший руководитель экономической контрразведки СБУ, а ныне первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко причастен к блокировке закупок жизненно важных лекарств. Кроме того, у его семьи нашли недвижимости на 8 миллионов долларов и российские паспорта.

По результатам публикации детективы Национального антикоррупционного бюро открыли 3 октября уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли на основании «наработки детективов НАБУ и публикации в СМИ».

Позже Уполномоченный Президента Украины по делам крымско-татарского народа, народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Джемилев выступил в защиту Сергея Семочко, раскритиковав расследования НАБУ.