Мы мобилизуем все средства, чтобы Путин был за столом переговоров, - Порошенко

Украина сейчас применяет все доступные средства для того, чтобы вернуть президента России за стол переговоров относительно прекращения российской агрессии и установления мира в нашем государстве.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Украина» по результатам участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- Все средства, которые были применены четыре года. Мы мобилизуем сейчас поддержку всего мира для того, чтобы Путин был за столом переговоров, принял позицию, в том числе и миротворцев, и мир был принесен на условиях национальных интересов Украины, - подчеркнул Глава государства во время прямого эфира.

В то же время Петр Порошенко предостерег политиков от спекуляций на этой теме.

- Я бы хотел твердо заявить, что те горе-политики, которые говорят, что мир вот-вот за углом, что они только придут и так сделают, и принесут мир, я хочу подчеркнуть - за углом там агрессор, а не мир, - сказал он.

Президент напомнил, что вопрос введения международной миротворческой миссии нам Донбассе ним поднимается с 2015 года.

- Тогда, когда еще никто не верил в эту возможность. На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета безопасности ООН - это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что обсуждает этот вопрос на каждой международной встрече.

- С одной стороны речь шла на встрече с нашими китайскими партнерами, Заместителем Председателя КНР - мы обратились к нему с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев. С представителями других стран, начиная со Швейцарии и заканчивая Австрией, мы говорили о том, чтобы они внесли свой вклад в миротворцев. Чтобы граждане этих стран принимали участие, - сказал Президент.

- Что такое миротворцы? Миротворцы - это спасенные жизни гражданского населения Донбасса и спасенные жизни украинских солдат. И то, что Путин на сегодняшний день препятствует, когда Россия применяет право вето - это просто означает одно - что они и дальше хотят дестабилизировать ситуацию, хотят, чтобы гибли украинцы, - добавил Петр Порошенко.

- Мы этого не будем позволять. Мы будем применять все инструменты, которые есть в нашем распоряжении для того, чтобы защитить Украину, деоккупировать Украину, - подчеркнул Глава государства.

Также Порошенко отметил, что в течение двух дней визита в Давос состоялось около 20 его официальных встреч.

В частности, состоялись содержательные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, Заместителем Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, новоизбранным Президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонаро, Президентом Польши Анджеем Дудой, Президентом Литвы Далей Грибаускайте и другие.

- Мы пользуемся тем, что здесь очень плотный график - переговоры идут по 15-20 мин., не более, но их численность достаточно большая. И везде мы имеем твердую позицию по поддержке Украины. Спасибо нашим международным партнерам, которые демонстрируют такую поддержку, демонстрируют позицию защиты украинцев, - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Ангелой Меркель относительно предотвращения вмешательства РФ в выборы:

- Речь идет о кибербезопасности. Речь идет, в том числе об обмене данными ...

В то же время он подчеркнул, что не может раскрывать содержание договоренностей по спецслужбам и всем механизмам обеспечения кибербезопасности.

- Очевидно, что детали этих договоренностей мы раскрывать не будем, - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что по украинской инициативе был создан трастовый фонд НАТО по кибербезопасности, а также конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобританией и заканчивая Германией.