Кандидат в президенты Шевченко похвастался, что на форуме в Давосе кроме шапок украл еще и сувенирные конфеты

Кандидат в президенты Украины экс-министр экологии Игорь Шевченко, который пытался набрать сразу несколько сувенирных бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, снова похвастался «украденными» сувенирами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На этот раз в ходе Всемирного экономического форума Игорь Шевченко посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, там ему удалось набрать сразу 8 коробок брендированных символикой университета конфет М&М`s.

«Кстати, на Йельском приеме я также кое-что «украл» - конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял 8 (восемь) пачек, ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки», - похвастался Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко похвастался, что набрал «шаровых» шапок на форуме в Давосе.