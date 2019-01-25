В США задержали экс-советника Трампа по делу о вмешательстве России в выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в выборы в США 2016 года, предъявил обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который сотрудничал с президентской кампанией Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Указано, что Стоун неоднократно давал ложные показания Конгрессу США по поводу своих контактов с WikiLeaks, которая летом 2016 года публиковала документы национального комитета Демократической партии США, которые, как полагают следователи, украли сотрудники российского ГРУ.

Сообщается, что Стоун также пытался склонить другого свидетеля к даче ложных показаний по этому поводу.

Кроме того, по данным CNN, ФБР пришло к дому Стоуна в шесть утра, и правоохранители задержали экс-советника главы США.

Дело Стоуна будет рассматривать суд в городе Форт-Лодердейл.

Отметим, в декабре сообщалось, что по меньшей мере 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году, среди них называли и Стоуна.

Напомним, ранее издание «The Washington Post» представило прямые доказательства о вмешательстве России в выборы США