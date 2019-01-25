«Показал все, что у меня есть»: Зеленский опубликовал декларацию о доходах

Руководитель студии «Квартал 95», который подал в пятницу в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты, Владимир Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация с его электронной декларации, передает «Украинская правда».

Доход полученный от занятия предпринимательской деятельностью, процентов от сбережений, предоставления имущества в аренду, гонораров и зарплаты.

В банках Зеленский держит 434 тыс. долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 млн гривен.

У его жены - 8, тыс. долларов на банковских счетах.

Наличными шоумен держит 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.

В собственности Зеленского с 2008 года дом в селе Иванковичи Киевской области площадью 353м² с земельным участком 1200м². Также с 2006 года он владеет квартирой в Киеве площадью 132м² и двумя парковочными местами. Также он является совладельцем еще двух квартир в Киеве (255 и 199м²).

Его жена с 2014 года владеет квартирой в Киеве (284м²). Зеленский также задекларировал квартиру (130м²) жены и парковочное место в аннексированном Крыму (Ялта).

Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании (92 м²).

В октябре 2016 они получили квартиру в Киеве (270 м²), владельцем которой является кипрская компания «Aldorante Limited».

С ценного имущества у Зеленского наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а у его жены - часы Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами Graff.

С 2016 года Зеленский владеет автомобилем Land Rover стоимостью 4,7 млн грн, его жена с 2014 года владеет Mercedes-Benz S класса за 1,8 млн грн.

Зеленский задекларировал корпоративные права на «Киноквартал», «Студия Квартал-95».

Также он является совладельцем «Продюсерского центра «Лига смеха», «Анимационной студии 95», «Квартала ТВ», «Студии квартал 95», «Фиш-хауса», «Инвест анима», «Гауди студио» и «Квартал-концерта».

Зеленский является конечным бенефицаром «Киноквартал», «Vilhar Holdings Limited» на Кипре и «Megiritano Ventures Ltd» на Британских Виргинских островах, а совместно с женой – «Квартала 95», «Aldorante Limited» на Кипре, «Film Heritage inc» в Белизе и «San Tommaso SRL» в Италии.

После подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Зеленский сказал возле ЦИК:

- Декларацая рекордная. Я показал все, что у меня есть. Почему так много? Потому что я честный человек, потому что я бизнесмен, потому что я очень много сделал вместе с моими партнерами... А вам нравится, когда у людей маленькие декларации? А я считаю, что надо быть открытыми.

Ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали информацию, что есть как минимум три компании, которые через кипрскую фирму Green Family LTD принадлежат Владимиру Зеленскому и его партнерам и работают с РФ. Позже Зеленский заявил, что его компания с 2014 года не работает в России. Позже у Зеленского объяснили, за что «Квартал 95» получает деньги от РФ.

Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.