ЦИК зарегистрировал еще шесть кандидатов в Президенты – в их числе Корнацкий, Тимошенко и Вилкул

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов в Президенты Украины.

Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 25 января.

Так, в качестве кандидатов в Президенты ЦИК на заседании зарегистрировал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, главу Радикальной партии Оляга Ляшко, народного депутата от БПП Аркадия Корнацкого, экс-спикера ВР Алесандра Мороза и главу общественного движения "Народный контроль" Дмитрия Добродомова.

По состоянию на 21 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра и Насирова Романа.

С 31 декабря по этой секунды ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.