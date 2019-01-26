Олег Ляшко сделал то, что обязан был сделать Президент Украины, – Игорь Николаенко

В субботу, 26 января, истекает срок содержания под стражей захваченных в плен ФСБ 24 украинских моряков, но их дальнейшая судьба остается пока непредсказуемой. Среди незаконно удерживаемых в России украинцев и наш земляк - 34-летний уроженец Николаевской области Денис Гриценко.

В защиту своих сыновей на брифинге с представителями посольств западных государств выступили матери арестованных моряков, которых поддерживают сотни матерей Украины, сообщает пресс-служба николаевской организации Радикальной партии Олега Ляшко.

«Примечательно, что Олег Ляшко оказался единственным народным депутатом, который не польстился на заманчивое приглашение на экономический форум в Давос, где основной темой была глобализация и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции, а поехал в Страсбург, где на заседании Парламентской ассоциации совета Европы заслушивался очень важный для Украины вопрос по Азову, освобождению моряков и политзаключенных в России. В своем убедительном выступлении, которое транслировалось по многим каналам, Олег Ляшко на сессии ПАСЕ убедительно обратился к европейским парламентариям не поддаваться на шантаж России, не заниматься ее умиротворением и не менять принципы на деньги», - говорится в сообщении.

Игорь Николаенко – Лидер нашей партии Олег Ляшко оказался единственным украинским политиком, который правильно и вовремя сориентировался в ситуации, появившись в нужное время в нужном месте, - подчеркнул руководитель Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко. – Он убедительно и емко отстаивал в ПАСЕ национальные интересы нашей страны. В то время как Порошенко, Гриценко, Тимошенко и другие претенденты на пост Президента Украины заручались моральной и материальной поддержкой влиятельных лиц в Давосе, Олег Ляшко сделал то, что обязан был сделать Президент Украины по Конституции.

В политсиле добавили, что Олег Ляшко приехал в подавленном настроении от пребывания в ПАСЕ. Политик отметил, что в воздухе чувствуется кризис. Европейские политики потеряли ориентиры и не знают, что им делать.

– Сегодняшняя резолюция по агрессии в России, в которой побоялись назвать наших моряков военнопленными, свидетельствует о том, что они не способны отстаивать базовые принципы европейских институций – верховенство права, суверенитет независимых государств и права человека, – подчеркнул Олег Ляшко. – Они готовы поменять эти принципы на деньги страны-агрессора, чтобы им ничего не мешало спокойно жить. Европейцы забыли, что такое бороться за свободу. Украинцы своим примером вынуждены напоминать им об этом.