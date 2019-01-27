Тимошенко и Зеленский лидируют в президентской гонке, Порошенко идет третьим, - опрос

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге кандидатов в Президенты. За выход во второй тур также борются Владимир Зеленкский и действующий Президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group.

Так, в президентской гонке с рейтингом в 15,1% лидирует Юлия Тимошенко. На втором месте с незначительным отставанием идет Владимир Зеленский, имея 14,9%. Социологи называют такой разрыв пределами статистической погрешности. На третьем месте идет Петр Порошенко набирая 10,4%, а завершают пятерку лидеров Оляг Ляшко и Анатолий гриценко с рейтингами в 5,5% и 5,0% соответственно.

Социологическое исследование проводилось с 18 по 22 января по всей территории Украины кроме оккупированных территорий. В опросе приняли участие 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что в целом эти результаты схожи с результатами других социологических служб. Например, согласно данным социологической группы «Рейтинг», которые были опубликованы в конце декабря 2018 года, Тимошенко и Зеленский также возглавляют список,