В случае неупорядоченного «Brexit» Великобритания может объявить военное положение, - СМИ

Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Sunday Times.

В настоящее время в правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков. Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека.

П словам собеседника издания, планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

Также газета сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по Brexit до выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает план военной спецоперации в случае срыва соглашения по Brexit – планируют усилить полицейских военными.