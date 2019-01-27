Место Кравченко в Николаевском облсовете может занять предприниматель и депутат из Снигиревки

Любовь Воронова В Николаевском областном совете в связи со смертью депутата Николая Кравченко мандат в этом органе местного самоуправления может получить Любовь Воронова из Снигиревки.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Как известно, в субботу вечером, 26 января, в Николаеве в собственной квартире обнаружен мертвым депутат Николаевского облсовета, экс-директор Николаевского академического русского художественного драматического театра Николай Кравченко.

Согласно Закону Украины о «Местных выборах», в случае досрочно прекращенных полномочий депутата, по решению территориальной избирательной комиссии, избранным депутатом признается следующий по очередности кандидат в депутаты от местной организации партии. Следующей в списке от «Оппозиционного блока» в Николаевский облсовет проходит Воронова Любовь Николаевна.

Стоит отметить, что Любовь Воронова на данный момент является депутатом Снигиревского городского совета, куда прошла на выборах в 2015 году как первый кандидат от «Оппоблока».

Согласно ее декларации за 2017 год, она наполовину владеет ООО «Золотая розга», которое арендует один магазин, а еще один магазин находится в ее полном владении.

Воронова задекларировала, квартиру в Снигиревке на 47 квадратных метров, вместе с мужем они еще имеют по два земельных участка по 10 соток, один участок, на 84 квадрата, Воронова арендует у горсовета. Ее муж Валерий также владелец дома в Снигиревке площадь 67 квадратных метров.

Среди доходов за 2017 года Воронова отметила 133 тысячи 169 гривен в результате предпринимательской деятельности, 20 тысяч 309 гривен пенсии, 6 тысяч 533 гривен доходов с процентной ставки от вклада в банке и 243 гривны дивидендов от ОАО МК «Азовсталь», в котором у нее 369 акций. Ее муж на должности начальника главных насосных станций управления каналов Ингулецкой оросительной системы в 2017 году заработал 117 тысяч 59 гривен и получил 36 тысяч 380 гривен пенсии.

В финучреждении Воронова в 2017 году хранила 59 тысяч гривен и 1194 долларов США.