Можем улучшить жизнь наших воинов, - Порошенко о строительстве новых казарм для бойцов ВСУ

Президент Петр Порошенко ознакомился с условиями проживания военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев во только построенных общежитиях в Белой Церкви.

Глава государства, в частности осмотрел жилые комнаты и помещения для приготовления и приема пищи.

Во время общения с бойцами, которые только прибыли с фронта после выполнения боевых задач, Глава государства поинтересовался их впечатлениями от условий размещения: довольны ли, есть ли какие-то пожелания.

- А до этого вы где жили? - спросил Петр Порошенко.

- До этого - в окопах, казармах. Здесь, конечно, не сравнить - условия лучше, - ответили ему бойцы.

Президент поинтересовался качеством питания и в части, и на фронте. Он также отметил, что имел возможность сегодня пообедать вместе с военнослужащими части.

Во время общения Президент обратил внимание на одного из бойцов и отметил, что ранее уже видел его.

- Да, мы с вами встречались в 2014 году, когда вы нас встречали в аэропорту в Василькове после освобождения из плена, - ответил старший сержант Виктор Пятигорец.

Он рассказал, что родился в Чернигове, жил в Крыму, затем служил в Луганске, а после освобождения из плена вернулся в ряды ВСУ на контракт и теперь служит в 72-й бригаде.

Бойцы поблагодарили Главу государства и пожелали плодотворной работы. Петр Порошенко также поблагодарил военных за службу.

- Рад был видеть. Всем спасибо за хорошее выполнение боевых задач, поскольку 72-я уже стала знаком качества. Победа будет за нами, - сказал Президент.

Глава государства отметил, что государство целенаправленно внедряет программу строительства жилья для военнослужащих.

- Я считаю, что та программа, которую мы запустили по строительству общежитий для военнослужащих-контрактников - это рекорд, - сказал Петр Порошенко, отметив, что благодаря ей будут обеспечены жильем более 23 тысяч военных, а это более 10% ВСУ.

- Для нас это большое счастье, что мы таким образом можем улучшить жизнь наших воинов, - добавил он.

Президент также рассказал о встрече жителями Белой Церкви воинов 72-й бригады, которые вернулись с Востока страны. Он отметил, что был поражен эмоциями и тем, как горожане встречали своих героев.

В свою очередь, начальник медицинской службы Лариса Башовец, которая также только вернулась из зоны проведения операции Объединенных сил, отметила героизм военных бригады:

- Ребята герои просто. 72-я - настоящие герои. Патриотические, бесстрашные ребята.

Президент поинтересовался обеспечено ли медицинское подразделение всем необходимым, аптечками, лекарствами. Лариса Башовец заверила, что ее подразделение имеет все необходимое для оказания качественной и своевременной медицинской помощи. Она также рассказала, что кроме обслуживания бригады в зоне ООС оказывала медицинскую помощь и местному населению. По ее словам, это также способствовало позитивным изменениям в отношении местных жителей к и Вооруженным Силам, и к государству.

- Жители этого села, где мы были, сказали, что наш батальон лучший, потому что мы хорошо относились к местным. И очень много местных за Украине стало, - отметила она.

Глава государства еще раз поблагодарил за службу.