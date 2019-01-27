«Мы всегда быть готовы к единому ответу агрессору», - Петр Порошенко

Украина может восстановить мир только на основе национальных интересов, на основе международного права.

Об этом завил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

- Многие не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине уже там, за углом. Это еще одно популистское обещание: мир вскоре, достаточно постучать в дверь Путина, попросить мира и сразу его получить, - сказал глава государства.