«В джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук», - Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в Президенты

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на выборах Президента Украины в 2019 году.

Соответствующее обращение он разместил на своих страницах в соцсетях.

«Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Ч хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне», – рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что будет работать «со своей командой» для изменений в стране, победы проевропейских сил, смены власти новыми людьми.

Напомним, ранее Вакарчук призвал украинцев не допустить реванша «динозавроподобных политиков и олигархата».