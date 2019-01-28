Минфин США отменил санкции против компаний российского олигарха, владельца НГЗ Дерипаски

Минфин США отменил санкции против российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», совладельцем которых является скандальный олигарх Олег Дерипаска.

Об этом сообщается на сайте американского министерства, передает «InfoResist».

Экономические санкции были сняты в связи с тем, что Дерипаска сократил свои доли в компании и таким образом они вышли из-под его контроля. Согласно данным Минфина США, совет директоров указанных компаний состоит из американских и европейских граждан, которые не имеют с Дерипаской никаких «профессиональных или семейных связей».

Несмотря на отмену ограничительных мер против компаний олигарха, в отношении его самого санкции сохранили.

Компании Дерипаски могут снова вернуться в санкционные списки в том случае, если они нарушат условия из-за которых санкции были аннулированы.

По информации BBC, многие политики в Конгрессе США выступали против отмены санкций, связанных с Дерипаской. Они утверждали, что это неуместно до тех пор, пока идет расследование вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

Однако, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа с требованием снять санкции, поскольку компания «Русал» является одним из крупнейших в мире поставщиков алюминия, который в последнее сильно подорожал.

Напомним, что объединенная компания «РусАл», в который входил «Николаевский глиноземный завод», Олега Дерипаски в августе начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, так как предприятие лишилось рынков сбыта из-за американских санкций.

Ранее сообщалось, что по требованию Министерства финансов США на Кипре заморозили счета российского миллиардера Олега Дерипаски.

Кроме того, компания En+ Group Plc заявила о существенном прогрессе в переговорах с Минфином США по поводу отмены санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Отметим, сенат США подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний владельца НГЗ.