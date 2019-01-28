Аваков назначил экс-главу Луганской СБУ ответственным за президентские выборы в Украине

Глава МВД Арсен Аваков назначил экс-начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского заместителем главы полиции начальником Департамента оперативной поддержки

Об этом стало известно во время проведения итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что подготовил и направил главе МВД Авакову представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского

В свою очередь Аваков ответилд, что такое представление сегодня подписано

- Я издал соответствующий приказ министра, - отметил Аваков.

Сам же Козловский после назначения заявил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в захваченном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.

- По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку, - сказал Козловский.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов. Также он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.

Справка: Олег Козловский – 51-летний генерал-майор, экс-начальник УСБУ в Луганской области. Был уволен с должности в результате объединения управлений Луганского и Донецкого СБУ указом президента Порошенко от 23 апреля 2018 года. Козловский уроженец Хмельницка, на данный момент проживает в Киеве. Согласно его декларации на Козловского зарегистрирована квартира в Киеве и жилой дом в Белой Церкви. Его жена владеет квартирой в Винницкой области и в Киеве. Также на Козловского зарегистрированы два автомобиля «Acura MDX» и «ВАЗ 2108». Согласно данным в декларации за год новый замглавы Нацполиции получил более 133 тысяч гривен заработной платы.

Отметим, что Департамент оперативной поддержки Нацполиции был создан в декабре 2018 года специально под выборы Президента Украины.