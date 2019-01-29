США договорились с талибами о мирном соглашении, которое может закончить войну в Афганистане

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад заявил о том, что власти страны и представители движения «Талибан» в столице Катара Дохе достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The New York Times».

Согласно договоренностям, талибы гарантируют не прятать на территории Афганистана группировки экстремистов, которые могут нападать на американские войска.

- «Талибан» обязался пойти на необходимые шаги, чтобы предотвратить превращение Афганистана в платформу для международных террористических групп, - сказал Халилзад.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что на переговорах достигли компромисса, и что после подписания мирного договора иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 18 месяцев.

Среди прочего стороны договорились провести обмен пленными, также обсудили перспективы снятия санкций с нескольких лидеров «Талибана» и создание временного афганского правительства. Халилзад уже направился в Кабул, чтобы уведомить президента Афганистана Ашрафа Гани об итогах переговоров.

Ранее Гани заявил, что с 2014 года в войне погибли 45 тысяч военнослужащих Афганистана. США направили в Афганистан для борьбы с ИГИЛ и «Аль-Каидой» 14 тысяч военнослужащих. Дату подписания мирного соглашения, которое бы закончило 17-летнюю войну, не называли.

Напомним, что летом 2018 года президент Афганистана объявил об окончании перемирия с террористами «Талибана».