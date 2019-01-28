Депутат Николаевского облсовета потребовал от мэра Вознесенска отказаться от своих доплат и заняться проблемами города

Владислав Невеселый Депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый призвал мэра Вознесенска Виталия Лукова ветировать решение горсовета о начислении ему надбавок к зарплате на 50%, а также на 100% – премии, которое приняли 25 января, и призвал заняться проблемами города.

Об этом депутат областного совета написал на своей странице в Facebook.

«Пока в Вознесенске творится настоящий дорожный хаос, главный вопрос на повестке дня сессии горсовета – поднятие премии мэру Виталию Лукову. Нонсенс! С начала лета я борюсь за то, чтобы в городе качественно выполнялся ремонт дорог: то ли городских, то ли государственных. Езжу в Киев, открыто обращаюсь к Госагентству автодорог Украины, постоянно требую от Службы автомобильных дорог в Николаевской области ремонтов или хотя-бы обеспечения проезжаемости. Но город не слышит ни меня, ни горожан, которые собирают подписи», – отметил депутат.

Также он отметил о жалобах жителей Вознесенска на некачественный ямочный ремонт дорог в городе, которые люди фиксировали на фото и видео.

«Вместо того, чтобы открыто ответить жителям и начать бить во все колокола, требуя качественного ремонта, местная власть поддерживает Службу автодорог в Николаевской области и выставляет публикации о том, что все делается в соответствии с нормами. Это потакание областной власти и игнорирование проблемных вопросов города. Эти дороги, которые скоро превратятся в направления, язва на теле нашего города. Глухота городской власти говорит лишь о том, что они не заинтересованы в развитии Вознесенска, в повышении уровня комфорта. Зато есть интерес в вопросах заработка. Я считаю, что во время кризиса в городе, подымать вопрос об увеличении себе премий – это неправильно», – пишет Владислав Невеселый.

«Я обращаюсь к мэру Вознесенска Виталию Лукову и призываю его собрать свою политическую волю в кулак и ветировать (заблокировать) решение об увеличении премии и надбавках к зарплате. Смотря на ситуации в городе необходимо думать о том, каким образом решить проблемы, а не как заработать. Необходимо всей душой болеть за город! Я надеюсь, что у вас появится совесть, и вы примите правильное решение и услышите ваших горожан», – подытожил депутат Николаевского областного совета.

Напомним, как жители Вознесенска обвинили городскую власть в бездействии в вопросе ремонта дорог. А ранее депутат облсовета Невеселый подал в полицию на власть Вознесенска из-за некачественной велодорожки.