ЦИК зарегистрировал выдвиженца от националистов и экс-советника министра обороны кандидатами в Президенты

Кандидатами в президенты на выборах-2019 зарегистрированы Руслан Кошулинский и Александр Данилюк.

Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии 28 января, передает РБК-Украина.

Так, по словам представителей комиссии, Кошулинский подал документы в ЦИК 23 января.

- В ЦИК 23 января поступили документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Кошулинского Руслана. Рассмотрев указанные документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины, - доложила член комиссии Екатерина Махницкая.

Также член комиссии Ирина Ефремова сообщила, что Александр Данилюк подал документы в ЦИК.

- В ЦИК 24 января Данилюк Александр лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах. Рассмотрев документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины, - сообщила Ефремова.

Так, по словам главы комиссии Татьяны Слипачук, решение о регистрации кандидатов было принято единогласно.

- Проект постановления принят единогласно, - заявила Слипачук.

Отметим, Руслан Кошулинский – выдвиженец от ВО «Свобода». Он 1969 года рождения, в 2010-2012 был депутатом Львовского городского совета, возглавлял фракцию «Свобода», а в 2012 прошел в Раду по списку "Свободы" и до 2014 был заместителем председателя парламента.

Александр Данилюк – бывший советник министра обороны Валерия Гелетея и координатор общественного движения «Спільна справа».

По состоянию на 28 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана и Данилюка Александра.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.