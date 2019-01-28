Мэр Киева Кличко, который должен был выступать на выдвижении Порошенко в Президенты, госпитализирован в Австрии

Киевский городской голова Виталий Кличко из-за старых травм со спиной госпитализирован в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

Как передает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря мэра Оксану Зиновьеву, это произошло еще 26 января.

Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

– Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины, - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах.

– Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было, – сказала Зиновьева.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим мэр отложил рабочий визит в Осло.

Стоит отметить, что 29 января Виталий Кличко, по информации Lb.ua, должен был выступать на форуме Петра Порошенко, чтобы поддержать его выдвижение в Президенты.

Как известно, в августе 2015 году партия УДАР влилась в БПП Солидарность и Виталий Кличко возглавил пропрезиденсткую политсилу. Однако в мае 2016 Кличко покинул должность главы партии в соответствии с новым законом о госслужбе, который запрещает государственным чиновникам такого ранга быть членами партий.