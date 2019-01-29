Большая сумма за ремонт: Николаевская ОГА предложила облсовету отдать на приватизацию здания, которые арендовало «Рідне Прибужжя»

Николаевская областная государственная администрация предлагает областному совету рассмотреть вопросы о приватизации нескольких помещений, в перечень которых входят здания по улице Никольская, 44 и 46, которые раньше занимала редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Соответствующий проект решения собираются вынести на внеочередное заседание депутатов областного совета, которое назначено на 5 февраля.

Одним из проектов решения, которые будут рассматриваться на следующей сессии, является проект «Об утверждении Программы проведения приватизации имущества совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области на 2019-2021 годы». В проекте депутатам предлагается утвердить программу приватизации и определить органом приватизации департамент экономического развития и региональной политики Николаевской ОГА.

Еще один проект решения предлагает перечень объектов, приватизацию которых необходимо инициировать в 2019 году. Всего предлагают приватизировать пять объектов: два находится на балансе коммунального предприятия «Фармация», один комплекс строений и сооружений детского лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове, и два нежилых объекта, которые арендовала редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Стоит отметить, что ранее начальник управления коммунального имущества Николаевской ОГА Ольга Видина заявляла, что после передачи помещений, которые занимала редакция газеты, в коммунальную собственность облсовета, историческое здание будет реставрироваться. Однако сегодня в комментарии «Преступности.НЕТ» Ольга Видина заявила, что вопрос приватизации рассматривается как один из вариантов, поскольку ожидаемая сумма на реставрацию помещения велика.

— Данный вопрос будет решаться уже собственником, потому что просчитаны ориентированные суммы вложений, которые необходимы на реставрацию, и они достаточно велики, поэтому мы, как вариант, предлагаем. Как вариант, чтоб не тратить из бюджета, мы предлагаем его продать, - сказала Ольга Видина.

Видина отметила, что, в случае, если депутаты не одобрят предложение ОГА о приватизации, средства на ремонт будут изыскиваться из бюджета области. Также начальник управления коммунальной собственности уточнила, что возможный будущий владелец не сможет снести помещение, поскольку оно является исторической памяткой и по закону не подлежит сносу. Кроме вариантов приватизации рассматривался также вариант консервации помещений. То же самое касается двух помещений, где размещались аптеки КП «Фармация» и детский лагерь имени лейтенанта Шмидта.

Также депутатам предложат рассмотреть проект решения о создании временного органа – аукционной комиссии для продажи объектов приватизации, которая будет заниматься разработкой условий продажи, начиная от определения стартовой цены лота.

Как известно, в марте 2016 года депутаты Николаевского областного совета поддержали реформирование коммунального печатного СМИ «Рідне Прибужжя» и предоставили согласие на приватизацию газеты трудовым коллективом. В июне 2018 года депутаты заявили, что хотят обратиться в полицию, чтобы прояснить законность его ликвидации. А в сентябре депутат Олабин заявил, что редакция газеты претендует на коммунальное здание в центре Николаева.

Позже все же решили найти помещение для бывшей газеты Николаевского облсовета «Рідне Прибужжя», однако одновременно с этим руководство Николаевской ОГА обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить законность передачи занимаемого редакцией здания на Никольской, 45 в субаренду.

После этого редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания.

Николаевская областная государственная администрация, в свою очередь, подала иск в суд на общественную организацию «Центр журналистских расследований» за то, что сотрудники Центра не выселяются из арендованных помещений по адресу Никольская, 46.

Также стоит напомнить, что детский лагерь имени лейтенанта П. Шмидта на побережье Черного моря управление по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской ОГА продало без аукциона. Покупателем оказалось ООО «Н Авто» специализацией которого является продажа автотранспорта и которое, по информации издания, связано с недавно ушедшим в отставку главой Николаевской ОГА Вадимом Мериковым.

В процессе обжалования этого договора в суде, прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что Николаевская ОГА блокировала возврат в собственность области лагеря.