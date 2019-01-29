«Хочу показать людям, как это выглядит»: Богословская решила баллотироваться в Президенты и принесла в ЦИК ₴2,5 миллиона наличными

Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Инна Богословская пришла в Центральную избирательную комиссию с черным пакетом, в котором принесла необходимый взнос для участия в президентских выборах - 2,5 миллиона гривен наличными.

Об этом сообщает Страна.

Соответствующее видео Богословская опубликовала у себя в Instagram в Stories. Его тут же подхватили пользователи и разместили в других соцсетях.

На видео запечатлена сидящая на стуле Инна Богословсая с лежащим возле нее большим черным пакетом с пачками денег. Политик развязывает пакет и демонстрирует на камеру тугие пачки наличных.

- Хотим простым людям показать, как это выглядит, - прокомментировала процесс она.

После этого Богословская начинает передавать пачки денег в кассу.

Напомним, во время эфира на телеканале Богословская набросилась на бывшего министра транспорта.