«Отсутствует состав преступления»: СБУ закрыла производство против главы САП по делу о разглашении следственной тайны

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Украинской правды».

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год – 29 декабря 2018 года.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало «отсутствие события уголовного преступления» и «отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Как известно, квалификационная комиссия прокуроров наказала выговором главу САП Холодницкого.