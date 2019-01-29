«Ради сохранения стратегического курса», - Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Его заявление прозвучало на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем во вторник, 29 января, передает Новое время.

- Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз в президенты Украины, - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".

- Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства, - добавил Порошенко.

Перед выступлением Порошенко на форуме показали ролик, в конце которого говорится, что в 2019-м «победит или Порошенко, или Путин».

Отметим, что на форуме присутствовала и делегация из Николаева в которую вошли глава облсовета Виктория Москаленко, глава Витовского РГА Александр Демчук, глава Врадиевской РГА Василий Жосан, депутаты областного совета от БПП Надежда Иванова и Михаил Талпа.

Перед началом форума несколько человек пришли к месту проведения форума с плакатами «Простите, так а кто заказал Гандзюк?», Требуя расследовать убийство советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Отметим, по состоянию на 28 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана и Данилюка Александра.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.