Петр Порошенко: «Украина должна стать великой европейской державой»

Президент Петр Порошенко убежден, что для Украины существует единственный путь сохранить свою независимость - членство в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

- События последних лет, как в нашей стране, так и на мировой арене, показали, что в Украине существует единственный путь сохранить нашу независимость. Мы должны стать великой европейской державой счастливых людей, — сказал Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что историки и философы по-разному определяли роль и место Украины в Европе: одни говорили, что назначение Украины быть мостом между Востоком и Западом; другие говорили о нас как о «ворота Европы».

- Еще в двадцатых-тридцатых годах прошлого века наиболее проницательные украинские интеллектуалы писали, что будущий процесс объединения Европы не будет завершенным без вхождения в нее независимого, суверенного, соборного Украинского государства. Что Россия, владевшей на тот момент Украина, всегда проявлять имперские амбиции и пытаться подчинить себе всю Европу. И все больше политиков на Западе понимают, что без членства Украины в Евросоюзе, без членства Украины в Североатлантическом Альянсе Европа точно будет в опасности, - сказал он.

- Это не только Украины нужно это членство, это точно нужно ЕС и НАТО - чтобы Украина была полноценным членом этих структур. В 2024 мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И не сомневаюсь, что мы получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО, - сказал Петр Порошенко.

Президент констатировал, что Украина и Евросоюз подошли друг к другу как никогда раньше.

- Ни одно государство, не входящее в НАТО, не имеет сейчас таких тесных отношений с Альянсом - таких тесных, как Украина сейчас. Но, подчеркиваю, только полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу украинскую государственную независимость, нашу украинскую национальную безопасность. И подчеркиваю - до сих крупнейших организаций мы вступим как страна-региональный лидер ... Как страна, которая уже существенно усилила восточный фланг Альянса ... Как страна, которая защитила от российской нашествия не только себя, но и всю европейскую цивилизацию», - также подчеркнул Глава государства.

Порошенко отметил, что такая цель кажется кому-то слишком амбициозной, нереалистичной.

- Государство еще слишком слабо. Так же, как и экономика, только возобновила свой рост после затяжного кризиса, связанного с войной. И количество бедных людей поэтому все еще слишком велико... - одновременно заметил Петр Порошенко.

- Понимаю, что не все готовы поверить в реалистичность заявленной мной стратегии. Что якобы неужели нас сразу же примут в НАТО, неужели нас примут в Евросоюз? Неужели мы будем великой страной и региональным лидером? Действительно станем лучшими в целых секторах экономики? Доживем до высоких зарплат, а тем более достойных пенсий? - добавил он.

- Друзья, а разве мы не достигали невероятного в течение пяти предыдущих лет, когда мы с вами спасали страну от расчленения, экономику от коллапса, когда казалось, что он уже является неотвратимым, от войны людей? Многие не верили в четырнадцатом году, что мы, неожиданно застигнутые российской агрессией, сохранимся как независимое государство. А мы, мы с вами, сохранили страну, сохранили нашу независимость и заложили прочный фундамент для мощной европейской державы, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил, что многие не верили, что Соглашение об ассоциации будет подписано и ратифицировано, и мы выиграем у России дипломатическую битву за его ратификацию. Он напомнил о шагах России по противодействию ратификации этого документа начиная от референдума в Нидерландах, и заканчивая попытками блокировки в Европарламенте.