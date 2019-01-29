ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в Президенты

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута в пятницу стал 23-м кандидатом в президенты. Он баллотируется от политической партии «Основа».

Об этом сообщает Левый берег

Решение о его регистрации было принято на очередном заседании Центризбиркома во вторник, 29 января.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе «Азовсталь».

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию «ИСД».

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.

По состоянию на 29 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана и Данилюка Александра, Таруру Сергея.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.