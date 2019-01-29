Кум Путина, который регулярно общается с Порошенко, предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Об этом он объявил во время съезда «Оппозиционной платформы — За жизнь», который проходит во вторник, 29 января, сообщает ТСН.

- Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе, — заявил он.

По его словам, данный план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям «нормандской четверки» и законодательству Украины.

- Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса, — добавил политик.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Медведчук регулярно бывает на Банковой у Порошенко и ездит к нему домой.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.