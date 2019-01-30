Известная украинская рэп-исполнительница заявила, что её обманом завлекли на предвыборный форум Порошенко

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко (Alyona Alyona) заявила, что её обманом пригласили на предвыборный форум Петра Порошенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Алены, председатель Барышевской РГА пригласил ее поучаствовать в конференции, на которой можно будет добиться помощи детскому саду (исполнительница раньше работала воспитательницей в детском саду). Но в итоге оказалось, что ее привели на предвыборный форум, на котором Порошенко заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

«Друзья, должна ответить на обвинения относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моему саду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко. Поэтому, при первой возможности, покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к любой из политических организаций», - заявила Алена.

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Исполнительница стала популярной в 2018 году и ее называют одной из самых перспективных украинских артисток.