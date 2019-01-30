ГБР открыло дело против Кабмина за невыполнение решения суда о восстановлении Бочковского на должность главы ГСЧС

Государственное бюро расследований открыло дело против Кабинета министров за невыполнение решения суда о восстановлении в должности бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич, передает «Левый берег».

По его словам, дело было открыто в начале января.

- Начато Государственным бюро расследований уголовное производство по факту невыполнения решения суда... Кто должен был выполнить это решение суда? Это вопрос в компетенции высших должностных лиц, которые уклоняться от выполнения этого решения. Других виновных, кроме Кабмина, тут нет и быть не может, - сказал адвокат.

Он также отметил, что рассмотрение кассации на восстановление Бочковского затягивается в Верховном Суде - производство было открыто в сентябре 2018 года, но уже почти пять месяцев дело не рассматривается. Такое затягивание в суде объясняют загруженностью главы Кассационного админсуда Верховного Суда Михаила Смоковича, который является председательствующим по делу Бочковского.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского. 7 августа Апелляционный суд подтвердил законность восстановления в должности скандального экс-главы ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государствув свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.