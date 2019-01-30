Кабмин вернул норму потребления газа в 3,29 кубометра на человека

Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 кубометра, причем она начинает действовать с 9 августа 2018 года.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, преедает УНИАН.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

- Начисления, которые производили газопоставляющие компании, на сегодняшний день будут проводиться по нормам, которые были (имеется в виду норма 3,3 кубометра, которая действовала ранее - ПН). Эти все начисления, которые произошли, они недействительны, - сказал он.

Напомним, в конце ноября 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.