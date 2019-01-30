Путин дает нам оружие самого высокого уровня, - диктатор Венесуэлы Мадуро

Венесуэла регулярно получает из России современное высококачественное оружие.

Об этом заявил диктатор Николас Мадуро, передают Лига.Новости.

Венесуэльский диктатор похвастался, что Путин пообещал ему усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе и военном деле.

- В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России, - добавил Мадуро.

Он отметил, что оружие из РФ прибывает в Венесуэлу каждый месяц, а также что у них есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику.

Также Мадуро заявил, что Вашингтон «заказал» его убийство колумбийской мафии.

Напомним, новая волна протестов в Венесуэле началась 21 января когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте десятков человек по делу о попытке восстания. Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Николаса Мадуро. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Мадуро высказываются Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.