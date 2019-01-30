ЦИК зарегистрировала Зеленского, советника Порошенко и экс-нардепа от Партии регионов кандидатами в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в Президенты Украины.

Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 30 января, передает Левый берег.

Так, ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты актера Владимира Зеленкского, экс-руководителя СБУ, а ныне советника Порошенко Игоря Смешко и экс-нардепа от Партии Регионов Инну Богословскую.

Владимир Зеленский был выдвинут в президенты 21 января партией "Слуга народа". Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находился в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Инна Богословская баллотируется в порядке самовыдвижения. Возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, но дважды покидала ее. В 2010 году Богословская уже баллотировалась в президенты, но заняла только 10-е место. За нее проголосовали 102 тысячи избирателей (0,41%).

Игорь Смешко - тоже самовыдвиженец. Он занимал высокие должности в конце 90-х - начале 00-х годов, в том числе был начальником Главного управления разведки Минобороны Украины (1997-2000), заместителем секретаря СНБО (2002-2003), главой СБУ (2003-2005). 7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы. 12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

По состоянию на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря и Богословскую Инну.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.