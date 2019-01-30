Жители двух улиц в Заводском районе Николаева остались без электричества из-за повреждения линий электропередач

В Заводском районе Николаева, 30 января, жители улиц Гражданская и Заводская остались без электроэнергии из-за повреждения на высоковольтной кабельной линии.

Об этом сообщает Администрация Заводского района на странице в Facebook.

«В Николаевском морском порту круглосуточно ведутся работы по устранению повреждения на высоковольтной кабельной линии. Работы по устранению поломки усложнены наличием остатков бетонных конструкций (специфика укладки кабельных линий в бетонные изоляционные трубы), которые делают невозможным использование экскаваторной техники и требуют перехода на ручной труд, что увеличивает сроки проведения работ. В работах задействовано три бригады строителей, бригада электротехнической лаборатории, бригада электромонтеров и четыре единицы техники. Работники участков порта пытаются как можно быстрее устранить проблему и вернуть электроэнергию населению», - говорится в сообщении.



В свою очередь, райадминистрация просит жителей отнестись с пониманием.

Напомним, что ранее появилась информация, что администрация морских портов Украины планирует с 1 декабря отключать от электроснабжения жилые дома по улице Заводской. Однако позже в Администрации Николаевского морского порта опровергли информацию о том, что они собираются отключить от электроэнергии несколько домов, которые расположены вблизи территории предприятия.