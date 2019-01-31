Жители оккупированных территорий Донбасса без ограничения смогут проголосовать на президентских выборах, - ЦИК

Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории.

Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net.

«Избиратели, в том числе «жители отдельных населенных пунктов Донбасса», могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года», - отмечается в сообщении.

В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.

«Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся», - уточнили в ЦИК.



По состоянию на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря и Богословскую Инну.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.