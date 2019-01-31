«Главнокомандующих во время битвы не меняют», - дипломат и писатель Щербак поддержал выдвижение Порошенко на второй срок

Украинский дипломат и писатель Юрий Щербак поддержал выдвижение Порошенко на второй срок и отметил, что на данный момент ему нет альтернативы.

Такое заявление Щербак сделал во время форума «От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем».

- Мы должны донести до всех украинцев, что Президенту Порошенко сегодня нет альтернативы. Это истина, которую надо признать и с которой надо нам всем идти на выборы. Главнокомандующих не меняют во время битвы. Это знала Великобритания Черчилля и Соединенные штаты Рузвельта. Не меняли, - добавил дипломат.

- Впереди непростой путь. Нам надо пройти момент истины ... Я обращаюсь к вашим сердцам, к вашему разуму, к вашей памяти и надеждам на лучшее будущее. Мы будем проходить очень непростой экзамен на наше единство, сплоченность, зрелость и мудрость. Потому что выборы, прошу не забывать об этом, несмотря на весь наш оптимизм, происходят во время войны. И только вдумаемся - огромная ядерная держава, которая грозит нам тактическим ядерным оружием, возглавляемая международным преступником Путиным, растоптав все соглашения, которые только существовали ведет пять лет войны против Украины», - отметил Щербак.

Дипломат также отметил, что Президент Украины переиграл российского президента Путина в военно-дипломатическом противостоянии.

- Эта война называется гибридной. Но на самом деле она тотальная, так ведется на многих фронтах, включая избирательно-политический фронт. Ведется безжалостно, всеми видами агрессивных грязных технологий. Ставка в этой войне самая высокая. Агрессор хочет сломить волю Украины к сопротивлению, посеять раздор, подорвать веру в нашу государственность и ее лидеров. Царство тьмы хочет уничтожить территорию свободы, украинское государство, нацию, язык и культуру. И нет никаких сомнений, что это может произойти. Мы должны это понимать. Давайте посмотрим, что происходит в Донецке и Луганске и представим, что это происходит здесь. Нельзя этого допустить, - сказал Щербак.

- Объектом персональной ненависти украинофоба Путина стал президент Порошенко. Ненависть эта личная и токсична, обусловлена ​​неуступчивой позицией президента Украины, его эффективными усилиями в организации противодействия российской агрессии. Давайте сегодня прямо скажем, что Президент Порошенко переиграл Путина во многих компонентах военно-дипломатической борьбы, - заявил Щербак.

Дипломат также отметил важность иметь оптимистичные прогнозы развития нашего государства несмотря на сложные условия, в которых сейчас Украина защищает свою независимость и территориальную целостность.