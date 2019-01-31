Во втором туре у Тимошенко, Зеленского и Гриценко равные шансы выиграть президентские выборы, - опрос

У действующего главы государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать.

Об этом сообщает «Лига.Новости» со ссылкой на результаты социологического опроса группы Рейтинг, который проводился в середине-конце декабря.

Эти данные, уточним, — на конец 2018 года, то есть до появления новостей о бизнесе Зеленского в РФ и объявления о том, что Порошенко будет участвовать в выборах.

Лидером предвыборной гонки по-прежнему остается Юлия Тимошенко от партии Батькивщина (13% голосов от всех опрошенных и 16% - от тех, кто собирается идти на участки). Соответствующие рейтинги Порошенко и Зеленского у обоих такие — 9% (11%). От тройки лидеров отстали Юрий Бойко — 7% (9%), Анатолий Гриценко — 7% (8%) и Олег Ляшко — 6% (7%).

Распределение симпатий по возрасту избирателей и географии:

При моделировании пар второго тура Порошенко, утверждают социологи Рейтинга, проигрывает всем оппонентам, кроме Бойко — с ним в паре у него паритет.

Тимошенко побеждает во всех парах, однако с Зеленским и Гриценко у нее при этом разрыв небольшой — 24% за нее против 23% за Зеленского и 23% за нее против 21% за Гриценко соответственно.

При этом симпатизирующий Порошенко избиратель, судя по опросу, наиболее активный среди симпатиков кандидатов. 96% опрошенных их тех, кто ему симпатизирует, намерены идти голосовать. У Бойко этот показатель — 93%, Гриценко — 92%, Александра Шевченко — 91%, Тимошенко и Ляшко — по 90%.

Опрос проводился до того, как музыкант Святослав Вакарчук принял решение не баллотироваться в президенты.

Опрос группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI) проводился среди 2400 граждан от 18 лет и старше с 13 по 27 декабря 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%, охват респондентов - 62,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы меньше всего доверяют Порошенко, Кабмину и нардепам.