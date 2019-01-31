Один из руководителей Сил специальных операций Украины заявил о своем выдвижении в Президенты

Политическая партия «Воины АТО» выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого замкомандира ССО. Съезд партии проходит в киевском Дворце ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Как отметили в ходе съезда, Кривонос является беспартийным, но его кандидатура была предварительно согласована в большинстве первичных ячеек партии. Замглавы партии Геннадий Фурсенко отметил, что Кривоноса также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.

Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился.

Большинство выступавших делегатов в основном делились воспоминаниями о совместной боевой деятельности с Кривоносом, его героизме при освобождении Краматорска, эффективном управлении.

Также делегаты отмечали, что история знает немало примеров того, как военный во главе государства выводил его из кризиса.

Кроме того, они сообщили, что Кривонос является магистром военного и государственного управления. Таким образом, по мнению делегатов, его стоит рассматривать не только как военного лидера.

Также на съезде партии отметили, что им предстоит работа для участия в парламентских выборах.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.

- Любой гражданин Украины имеет право избирать и быть избранным, поэтому мое выдвижение не противоречит законодательству, - отметил Кривонос.

Сергей Кривонос Справка: Сергей Кривонос - полковник Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украини. В 2014-м лично командовал обороной Краматорского аэродрома. 7 октября 2014-го назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба. 5 января 2016 приказом Министра обороны Украины назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВС Украины. 8 сентября 2014 - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, отмечен - награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Отметим, по состоянию на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря и Богословскую Инну.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.