Кто такой господин Петровский. История восхождения самого закрытого бизнесмена Днепра

Петровский (крайний слева) с друзьями молодости - протоиереем Богданом Гулямовым и Валерием Кондратьевым Благодаря процедуре получения томоса страна узнала о существовании самого закрытого бизнесмена Днепра - Александра Петровского. Сегодня этот человек из лихих 90‑х с помощью властей мирских и церковных пытается заставить всех забыть о его прошлом. Об этом сообщает журнал Новое Время.

"Мы те, кто пули не боятся. Кто знает, где и чьи права. Друзей отчаянное братство. Днепра - петровская братва", - вряд ли многие люди в Украине знакомы с этих хитом, написанным более десятка лет назад Славой Медяником, исполнителем шансона. Но в Днепре это произведение, которое называется Днепропетровская братва, необычайно популярно. Правда, в определенных кругах: в песне упоминается легендарный днепровский рынок Озерка, некий Алико, обошедший засовы и засады, его дочь Богдана и петровская братва.

В 2010 году нынешний генпрокурор Юрий Луценко назвал Петровского криминальным авторитетом и персонажем по прозвищу Нарик (по его первой фамилии - Налекрешвили).

Это прозвище вновь появилось в медиапространстве через восемь лет, когда Петровский попал в СМИ на фотографии с кубком Лиги чемпионов.

Весной 2018‑го Андрей Павелко, народный депутат от фракции БПП, президент Федерации футбола Украины и добрый знакомый днепровского бизнесмена, привез этот трофей (оказавшийся в стране в преддверии финала лиги) в одну из церквей Днепра. Там и был сделан снимок: Павелко и Петровский с кубком. Фотография попала на страницы многих отечественных СМИ с обидными для обоих друзей подписями.

А в январе 2019‑го на Петровского обрушилась настоящая, хоть и худая, медийная слава: теле- и фотокамеры запечатлели его среди участников исторического события — при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) в церкви Святого Георгия в Стамбуле.

Медяник не захотел рассказать НВ об истории написания своего хита и о том, кому его посвятил. Но многие в Днепре уверены: речь в песне идет о человеке, который нынче в городе известен как бизнесмен и меценат, - 46‑летнем Александре Петровском. И потому‑то, мол, братва у Медяника - петровская.

Александр Петровский (крайний справа) на вручении томоса в Стамбуле

Так человек, некогда названный Луценко Нариком, оказался в компании с Петром Порошенко и всей верхушкой отечественной власти.

Недоброжелатели главы государства тогда обрушили на голову Порошенко солидные порции критики — мол, взял с собой в Стамбул криминального авторитета.

Но позже оказалось, что Петровский был гостем со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата, которую давно поддерживал.

Побывав в Днепре, НВ убедился, что у набожного бизнесмена крепкие связи не только с православной церковью Украины, но и с другими религиозными конфессиями. А на местном уровне ему помогают друзья молодости и лояльные чиновники.

В последние годы Петровский активно работает над созданием нового имиджа — благотворителя. Но даже его помощь армии и церкви, а также признание со стороны властей не помогли ему выйти из тени собственного прошлого.

Без засовов и засад

"Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра, - рассказал НВ епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник Петровского. — Кто‑то хотел увидеть это [событие] лично, быть сопричастным к такому большому делу. Слава богу, боженька нам это дал”.

Обо всем этом Симеон вспоминал, проводя для НВ экскурсию по отремонтированному Петровским зданию Днепровской епархии ПЦУ и построенному им же храму. Священнослужитель уточнил, что в храме все самое лучшее, и даже мрамор из Израиля.

Но было время, когда Петровский не думал об израильском мраморе для церквей. О том периоде жизни отчаянного братства даже сегодня местные политики и пресса предпочитают не говорить публично.

Источники НВ в Днепре рассказывали, что Петровский и его друзья-спортсмены решали разные вопросы в богатой предприятиями области. И значительно укрепились в регионе во времена губернаторства будущего премьера Павла Лазаренко. Тогда, мол, петровские выглядели, как герои сериалов: они появлялись на публике группой суровых мужчин, одетых в длинные черные пальто.

В те времена Петровский сошелся с Сергеем Олейником по прозвищу Умка. По информации МВД и, в частности, первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, Олейник-Умка - вор в законе. С таким статусом можно принимать участие в сходках, объясняет Александр Сибирцев, журналист, специализирующийся на уголовной тематике, но вести легальный бизнес нельзя. А потому Олейник, по его словам, сегодня считается просто представителем Петровского.

"К нему не относятся серьезно, серьезно относятся к Петровскому", - утверждает журналист.

На данный момент Олейник - один из учредителей общественной организации Клуб спортивной борьбы Медведь. Эта структура, в свою очередь, является официальным партнером благотворительного фонда Солидарность Петровского.

Компания авторитетных спортсменов, превратившихся в бизнесменов, в прежние времена успела поработать и для миллиардера Игоря Коломойского. По данным НВ, Петровский и Ко помогали основателю группы Приват решать силовыми методами различные конфликты. Например, вокруг Одесского НПЗ.

Об этом периоде жизни человека, лично ездившего за томосом, хорошо помнит Валерий Кондратьев, президент баскетбольного клуба Днепр, - один из его самых близких друзей.

Петровский (второй справа) и его сват Андрей Павелко (первый справа), депутат от БПП и глава ФФУ

Сам Петровский проигнорировал все просьбы НВ дать комментарий для этой статьи. Но с редакцией согласился поговорить Кондратьев, которому его друг, судя по всему, это разрешил.

Петровский и Кондратьев познакомились в начале 1990‑х, - тогда последний еще учился в институте физкультуры.

"Нас сначала объединяли спортивные увлечения. А так время было... сами понимаете какое", - рассказывает Кондратьев, уточняя, что жизнь в те времена была непростой.

Говоря о том, чем конкретно занимался Петровский в 1990‑х, его друг обратился к форме риторических вопросов:

"Кто честнее? Тот, кто у государства крал вагонами и кубометрами и которому ничего за это не было? Или тот, кто старался сделать так, чтобы в городе было спокойствие, порядок и чтобы не было войны и переделов?"

Восемь лет назад на эти вопросы готов был ответить Луценко. Отставленный на тот момент с поста главы МВД, бывший полевой командир Майдана в 2010 году сообщил на одной из пресс-конференций, шельмуя режим Виктора Януковича: мол, из‑за рубежа в страну стали возвращаться разбитые ранее мафиози.

В этом контексте нынешний глава ГПУ и привел пример Петровского:

- Из-за границы вернулся разгромленный в 2005–2006 годах уголовный авторитет Нарик. И мы видим в Днепропетровске уже последствия - взрывы, рэкет, рейдерство.

Впрочем, разгром, если он и был, случился ранее: когда в начале 2000‑х начальником управления МВД в Днепропетровской области работал Геннадий Москаль, ныне - губернатор Закарпатской области.

Сегодня этот чиновник без особого желания комментирует деятельность Петровского в Днепре.

- При мне он не жил в городе и выехал за территорию Украины, - для начала рассказал он НВ.

Затем Москаль чуть оживился и добавил, не называя фамилий:

- Я сказал [став главой МВД в области], что ни с кем из бандитов не собираюсь жить на общей территории.

Произнеся эту фразу, губернатор поведал, что в те времена управление МВД Днепропетровской области выпускало газету, на развороте которой публиковались фотографии криминальных авторитетов.

- А в следующих выпусках мы ставили крестик на тех, кто посажен, - развил свою мысль чиновник. - И в итоге не на ком было ставить крестики, потому что все разбежались и покинули территорию Украины.

В любом случае Москаль из области ушел, а Петровский вернулся. И теперь даже генпрокурор не называет его Нариком.

Петровский (слева) получает благодарственную грамоту от епископа Симеона управляющего Днепровской епархией ПЦУ

Кондратьев уверен: пока нет судебных решений, которые касаются его друга и где было бы написано, что тот совершил что‑то противозаконное, называть Петровского криминальным авторитетом нельзя.

- Но на сегодняшний день ни вы, ни я, ни кто‑либо другой этого [что Петровский имеет отношение к уголовным преступлениям] сказать не может, - заявил президент клуба Днепр.

Зато есть другое решение судебных инстанций: в августе прошлого года Октябрьский райсуд Днепра постановил, что Петровского нельзя называть Нариком, руководителем организованной преступной группировки и авторитетом. Потому что это наносит урон его деловой репутации и не соответствует действительности.

Из судебного решения следует, что Петровский еще в 2010 году выиграл у Луценко суд по поводу негативных высказываний в свой адрес.

Более того, в 2018‑м райсуд Днепра обязал интернет-портал Цензор.нет и его главреда Юрия Бутусова (и двух других лиц) выплатить Петровскому по 2 тыс. грн за то, что в своих публикациях издание назвало его Нариком и криминальным авторитетом.

Бутусов о том, что по суду он что‑то должен Петровскому, впервые услышал от НВ. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов.

- Для меня это демонстрация заказного характера правосудия, - сказал Бутусов.

И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Друзья во власти

О своей репутации Петровский задумался не в прошлом году.

В 2017‑м на Пятом канале, принадлежащем Порошенко, вышел фильм, представляющий публике необычную версию спасения Днепра от российской агрессии. Ранее СМИ отдавали лавры спасителя опальному ныне Коломойскому, который в тот момент был губернатором области.

Главными спикерами в фильме стали друзья и партнеры Петровского. На камеру они вспомнили, как собрались в днепровском ресторане Икра Эмиля Арутюняна - тоже друга и партнера, и решали, как защищать Днепр.

- Кто‑то называет это кланами, кто‑то называет этих людей местными олигархами, которые имеют в том числе и силовые структуры. Эти люди и эти структуры выступили в защиту Украины, - такими словами описал в фильме события 2014 года внефракционный депутат Андрей Денисенко, избранный от одного из днепропетровских округов.

Кондратьев говорит, что благодаря Петровскому в городе удалось сохранить военный госпиталь, который находился в залоге у российского банка.

- У нас же здесь легенда, что Днепр отстоял Коломойский: его "правые" и "левые" руки. А тут эту легенду ломают через колено, да еще и на президентском канале, - сказал по поводу фильма Артем Романюков, глава правления общественной организации Громадський контроль.

После выхода документального фильма, по наблюдениям активиста, публичная деятельность Петровского стала нарастать.

Петровский (второй слева) в ходе визита главы ПЦУ в Днепровскую епархию

Приятный сюрприз со стороны президентского канала не выглядит, по мнению днепровских экспертов, случайностью: Петровский имеет крепкие связи с представителями пропрезидентской политсилы.

В Киеве это Павелко, который не просто так привез кубок Лиги чемпионов в храм к Петровскому: сын главы национальной Федерации футбола женат на дочери днепровского предпринимателя.

Самого Петровского на большинстве региональных публичных мероприятий неизменно сопровождают местные члены партии БПП-Солидарность - глава облсовета Глеб Прыгунов и вице-мэр Александр Шикуленко.

Мэр Днепра Борис Филатов в письменном ответе на запрос НВ пояснил, что назначение Шикуленко произошло в результате коалиционных договоренностей по вхождению БПП в мэрское большинство.

- Работает хорошо, с обязанностями справляется, - описал своего заместителя Филатов, добавив, что тот отвечает за спорт и гуманитарные вопросы.

В городе есть еще один близкий к Петровскому политик - Александр Турчин, внефракционный депутат горсовета. Вместе с тем, кого по решению суда уже нельзя называть Нариком, он восстановил здание исторической синагоги Леви-Ицхака Шнеерсона, где теперь расположен пансион для мальчиков.

Петровский на открытии здания исторической синагоги в Днепре

А еще глава фонда Солидарность в 2018‑м подарил еврейской общине Днепра уникальную серебряную менору ручной работы, специально изготовленную для этого случая в Иерусалиме.

Церковь и театр

Епископ ПЦУ Симеон, поводив НВ по своим владениям, сообщил напоследок, что вверенный ему храм, построенный Петровским, назван в честь иконы Нечаянная радость. Это, мол, любимая икона церковного мецената и его друзей. Ее история повествует о покаявшемся в своих преступлениях грешнике, вставшем на правильный путь.

В этот момент священнослужитель поведал, что Петровский много времени проводит в церкви и всегда поддерживал Киевский патриархат. Бизнесмен, мол, часто посещал резиденцию патриарха Филарета, главы УПЦ КП, и возил туда других.

- Я помню, как он мне рассказывал, что просто брал этих губернаторов [Днепропетровской области], сажал в самолет и возил на встречи к патриарху, - рассказал Симеон.

В конце января, и снова на президентском Пятом канале, в рубрике Особый взгляд вышел фильм про Томос, в котором Петровского и вовсе назвали руководителем церковной дипломатии.

Тягу ко всему церковному Петровский получил от своей истово верующей матери - Оксаны Петровской, заслуженной артистки Украины.

С 2016 года она работает директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Там кроме спектаклей регулярно проходят мероприятия фонда ее сына. На сцене театра фонд даже отметил свое 15‑летие.

Во время декабрьского визита президента в Днепр Порошенко посетил не только церкви Киевского патриархата, но также и этот храм Мельпомены, - поздравил Оксану Петровскую и коллектив со 100‑летием театра, предоставив заведению культуры статус национального.

При этом в зале присутствовала уже привычная для Днепра компания: глава облсовета Прыгунов, заммэра Шикуленко, депутат ВР Павелко, епископ Симеон и сам Петровский.

Подобного соседства никто из них не стеснялся: ведь даже в судебных исках адвокаты Петровского подчеркивали, что за свою меценатскую и благотворительную деятельность их подзащитный получил множество высоких наград - например, от патриарха Филарета и от самого президента страны.

Притча о разбойнике

Сегодня благотворительный фонд Петровского помогает фронту, больницам, домам-интернатам, церквям, поддерживает спортивные соревнования.

Местные активисты видят в этой всеохватывающей заботе стремление Петровского уйти в политику.

На вопрос о том, не было ли желания у его друга пойти во власть, Кондратьев ответил:

- А что это даст? Мы себя хорошо и уверенно чувствуем и так.

Но потом, спохватившись, уточнил, что говорил исключительно о себе.

"Хорошо и уверенно" - отличная характеристика для бизнес-группы Петровского.

Местные эксперты убеждены: именно этот бизнесмен реально контролирует легендарный рынок Озерка, за обладание которым в 2000‑х шли настоящие бандитские войны. Впрочем, по документам у рынка другие хозяева. Аналогичная история и с местным кабельным каналом Д1, который связывают с Петровским.

Зато бизнесмен, его мать и супруга официально учредили или владеют долями в нескольких десятках компаний - от торговцев недвижимостью до спортклуба. У друзей Петровского и их детей также есть многочисленные фирмы. Все это делает его одним из самых богатых людей Днепра.

Но подтвердить это звание можно лишь по косвенным признакам. Так, в 2018‑м был зарегистрирован инвестфонд Капилано, которым владеет Петровский, с уставным капиталом в 135 млн грн.

По данным сайта youcontrol, в то же время родилась компания Армариус с уставным капиталом того же размера. Совладелец - Петровский, среди других собственников - Вячеслав Капустин, глава мясоперерабатывающей фабрики Алан.

Также в бизнес Петровского входит группа компаний Delmar с офисами в Днепре, Киеве и Мюнхене, занимающаяся недвижимостью. Сейчас Delmar строит в Киеве 28‑этажку в границах элитного жилого квартала Новопечерские Липки. А в Днепре компания возвела ряд торговых комплексов и жилых высоток.

Когда НВ поинтересовался у епископа Симеона, как он относится к темному прошлому Петровского, тот, подумав немного, вспомнил историю распятия Иисуса Христа, - на крестах рядом со Спасителем оказалась пара разбойников.

Один из них, размеренно говорил Симеон, оклеветал Христа, а второй оправдывал.

- Церковь учит, что не святые пришли в первую очередь в Царство божие, - туда пришел разбойник, - завершил свою мысль епископ.

Кристина Бердинских, Новое время